Путин положительно оценил антитеррористическую работу США в Афганистане

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Пребывание американцев в Афганистане не противоречит интересам России, Москва в своё время проголосовала за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, рассказал российский президент Владимир Путин.
Путин положительно оценил антитеррористическую работу США в Афганистане
  • РИА Новости

«Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане, в своё время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН. Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим иностранным интересам», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин добавил, что на фоне вывода военного контингента США из Афганистана «возникает и много рисков», хоть это и создаёт дополнительные условия для афганского примирения.

«Во-первых, нам придётся раскошелиться дополнительно для того, чтобы поддерживать стабильность, а во-вторых, несмотря ни на что, всё-таки пребывание американцев в Афганистане способствует стабильности в стране, и их уход создаёт риски», — цитирует президента ТАСС.

Россия воспринимает работу американцев в Афганистане как «антитеррористическую работу», подчеркнул глава государства.

Ранее в Белом доме анонсировали сокращение военного контингента США в Афганистане до 2,5 тыс. к началу 2021 года.

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