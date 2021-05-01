В ЕП выступили за «избирательное взаимодействие» с Россией в Арктике

Комитет по международным делам Европарламента предложил сотрудничать с Россией в Арктическом регионе по принципу «избирательного взаимодействия». Об этом говорится в проекте резолюции, содержащемся в докладе ведомства о возможностях и вызовах в Арктике. С документом ознакомился RT.

«Европейский парламент подчёркивает, что сотрудничество с Россией в Арктике должно проходить по принципу избирательного взаимодействия и не ставить под угрозу достижение целей санкций, введённых против России в связи с её деятельностью в других регионах», — говорится в документе.

В комитете обеспокоены стремлением Москвы наращивать военные силы и средства, в том числе ограничения доступа и воспрещения манёвра (A2/AD). По словам парламентариев, Россия проводит «ремилитаризацию», что повышает вероятность военного конфликта в Арктике. На этом фоне они призывали российскую сторону осуществлять арктическую политику, «полностью соблюдая международное право и отдавая себе отчёт о последствиях своих действий».

В проекте резолюции также сообщается, что Россия якобы пытается перекрыть относящиеся к ней судоходные пути в Арктике. Евродепутаты выразили сожаление по этому поводу.

Кроме того, они заявили о необходимости поддерживать конструктивные отношения между Евросоюзом и арктическими странами, а вопросы безопасности в регионе сделать предметом консультаций и сотрудничества с НАТО.

В рамках Североатлантического альянса также может быть задействован механизм Совета Россия — НАТО для разрешения случаев недопонимания, снижения напряжённости и предотвращения кризисных ситуаций, считают в комитете ЕП.

Ранее в Пентагоне заявили, что «очень внимательно» следят за действиями России в Арктике.

Между тем в российском МИД отметили, что власти принимают меры оборонительного характера в Арктическом регионе из-за возрастающего внимания к нему со стороны НАТО. Речь идёт в том числе об обеспечении безопасности судоходства в акватории Северного морского пути.