Путин заявил о строительстве Россией самого мощного ледокольного флота

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота в мире.

Об этом он сказал на заседании попечительского совета Русского географического общества.

«Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никогда никто не строил», — сказал президент.

Также, по словам Путина, 13 апреля обсуждался вопрос, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.

«Так наверняка оно и будет», — сказал он.

RT ведёт трансляцию заседания.

В марте в Минобороны России сообщали, что три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга.