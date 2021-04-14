Путин заявил о строительстве Россией самого мощного ледокольного флота

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота в мире.
Путин заявил о строительстве Россией самого мощного ледокольного флота
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Об этом он сказал на заседании попечительского совета Русского географического общества. 

«Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никогда никто не строил», — сказал президент.

Также, по словам Путина, 13 апреля обсуждался вопрос, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.

«Так наверняка оно и будет», — сказал он. 

RT ведёт трансляцию заседания.

В марте в Минобороны России сообщали, что три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга.

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