Три атомные подлодки России впервые одновременно всплыли в Арктике

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Три атомные подводные лодки России впервые одновременно всплыли из-подо льда в Арктике на расстоянии до 300 м друг от друга. Об этом доложил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов президенту России Владимиру Путину.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — заявил он.

Также Евменов доложил, что в ходе экспедиции была выполнена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и её подъем на поверхность».

Всего в арктической экспедиции «Умка-2021» задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.

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