Три атомные подлодки России впервые одновременно всплыли в Арктике
«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — заявил он.
Также Евменов доложил, что в ходе экспедиции была выполнена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодкой из-подо льда с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды и её подъем на поверхность».
Всего в арктической экспедиции «Умка-2021» задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.
В ходе экспедиции предусмотрено 43 мероприятия, из них 35 уже выполнено.