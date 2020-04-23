США планируют усилить присутствие в Арктике

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США планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более $12 млн для укрепления своего присутствия в Арктике, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга.
США планируют усилить присутствие в Арктике
  • © РИА Новости

«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики, и мы воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом», — цитирует его ТАСС.

Цель США — стать приоритетным партнёром арктических государств, в том числе в Гренландии, пояснил чиновник.

«В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объёмом $12,1 млн, чтобы дать своего рода толчок этим новым начинаниям — возрождению, если хотите, нашего взаимодействия с Гренландией», — добавил представитель американского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что речь о «покупке Гренландии» не идёт.

В декабре 2019 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна собирается выделить около $221 млн на усиление обороны в Арктике.

В середине августа того же года президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой принадлежащего Дании острова Гренландия со стратегической точки зрения. В Дании и Гренландии это предложение вызвало негативную реакцию.

При этом глава представительства Гренландии в Евросоюзе Минингуак Клейст заявил, что Нуук выступает за расширение сотрудничества с Вашингтоном.

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