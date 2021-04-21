Чехия запросила новую встречу НАТО для обсуждения шагов в адрес России

Короткая ссылка
Чехия запросила новую встречу НАТО в конце текущей недели для обсуждения дальнейших согласованных действий в отношении России, сообщил МИД республики.
Чехия запросила новую встречу НАТО для обсуждения шагов в адрес России
  • Reuters

«Чешская Республика попросила своих союзников провести ещё одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов», — говорится в сообщении в Twitter.

Прага также попросила союзников по НАТО опубликовать совместное заявление по сложившейся ситуации.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает Москву в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году.

В МИД России назвали заявления чешских властей «маразматическим парадом». В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами Праги и считают их провокационными и недружественными.

Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.

20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить