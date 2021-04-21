Чехия запросила новую встречу НАТО для обсуждения шагов в адрес России

Чехия запросила новую встречу НАТО в конце текущей недели для обсуждения дальнейших согласованных действий в отношении России, сообщил МИД республики.

«Чешская Республика попросила своих союзников провести ещё одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов», — говорится в сообщении в Twitter.

Прага также попросила союзников по НАТО опубликовать совместное заявление по сложившейся ситуации.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает Москву в причастности к взрыву во Врбетице в 2014 году.

В МИД России назвали заявления чешских властей «маразматическим парадом». В Кремле заявили, что категорически не согласны с выводами Праги и считают их провокационными и недружественными.

Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.

20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.