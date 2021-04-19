Бабиш: взрывы во Врбетице не были актом терроризма
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«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, предназначавшийся для болгарского торговца, который затем, наверное, хотел продать его», — приводит ТАСС слова Бабиша.
Также он отметил, что отчёт о взрывах во Врбетице не может быть опубликован.
Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.