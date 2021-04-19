Бабиш: взрывы во Врбетице не были актом терроризма

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были актом государственного терроризма.

«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, предназначавшийся для болгарского торговца, который затем, наверное, хотел продать его», — приводит ТАСС слова Бабиша.

Также он отметил, что отчёт о взрывах во Врбетице не может быть опубликован.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.