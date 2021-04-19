Бабиш: взрывы во Врбетице не были актом терроризма

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году не были актом государственного терроризма.
Бабиш: взрывы во Врбетице не были актом терроризма
  • © Dalibor Gluck/CTK
  • globallookpress.com

«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, предназначавшийся для болгарского торговца, который затем, наверное, хотел продать его», — приводит ТАСС слова Бабиша.

Также он отметил, что отчёт о взрывах во Врбетице не может быть опубликован.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

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