НАТО обсудит с властями Чехии отношения с Россией

Союзники по НАТО проведут на этой неделе консультации с главой МИД Чехии, в ходе которых обсудят отношения Праги и Москвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя альянса.

По его словам, посол Чехии 20 апреля проинформировал НАТО о высылке из России 20 чешских дипломатов вслед за объявлением Чехии о высылке 18 сотрудников российского посольства.

«Позднее на этой неделе союзники проконсультируются по этой ситуации с главой МИД Чехии», — заявили в НАТО.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.

20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.