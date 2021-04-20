НАТО обсудит с властями Чехии отношения с Россией
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя альянса.
По его словам, посол Чехии 20 апреля проинформировал НАТО о высылке из России 20 чешских дипломатов вслед за объявлением Чехии о высылке 18 сотрудников российского посольства.
«Позднее на этой неделе союзники проконсультируются по этой ситуации с главой МИД Чехии», — заявили в НАТО.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.
20 апреля первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги в ЕС и НАТО с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.