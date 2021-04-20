Захарова прокомментировала расследование взрывов во Врбетице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году.

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибли два человека... Вот вам ответ на вопрос, в том числе — кто является бенефициаром всего это парада маразматического. Было следствие, было расследование — ни к чему не пришло», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, «людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Боширова».

Представитель МИД также заявила, что «в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь».

Она рассказала, что «местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдаёт помещения склада в аренду частным оружейным компаниям».

Захарова добавила, что «огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей».

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш сообщал, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице не были актом государственного терроризма.

Также Бабиш заявлял, что Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности России к взрыву в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

В МИД России отмечали, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.