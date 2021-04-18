Times: два корабля ВМС Великобритании отправятся в Чёрное море в мае

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Два британских военных корабля в мае отправятся в Чёрное море. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на источники в ВМС Великобритании.

Отмечается, что размещение кораблей «призвано продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в регионе на фоне ситуации на российско-украинской границе».

По информации издания, речь идёт об эскадренном миноносце и фрегате.

Как уточняется, корабли отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и через пролив Босфор направятся в Чёрное море.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.

Позднее источник в турецком МИД сообщил, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

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