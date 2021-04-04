Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками

Управление технологий быстрого реагирования Министерства обороны США намерено осенью 2021 года провести «Виртуальную встречу по поиску решений» с разработчиками новых технологий. По её итогам ряду инновационных компаний может быть предложено изготовить пилотные образцы или провести экспериментальные исследования. В опубликованном документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что ведомство ищет проекты для обеспечения «прорывных возможностей» для Пентагона.

«Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам и заполнить пробелы в рамках важных совместных миссий», — говорится в документе Минобороны США.

Как отмечается, во время намеченного на осень мероприятия разработчики смогут выступить перед представителями правительства с презентациями о своих технологиях.

Основное внимание планируется уделить идеям, относящимся к сферам модернизации Пентагона. Среди них — искусственный интеллект, технологии 5G, а также космические, квантовые, гиперзвуковые и кибертехнологии.

Ранее стало известно о планах американских военных усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны из-за новых разработок «противников», в том числе гиперзвуковых ракет.