Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками
- AFP
«Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам и заполнить пробелы в рамках важных совместных миссий», — говорится в документе Минобороны США.
Как отмечается, во время намеченного на осень мероприятия разработчики смогут выступить перед представителями правительства с презентациями о своих технологиях.
Основное внимание планируется уделить идеям, относящимся к сферам модернизации Пентагона. Среди них — искусственный интеллект, технологии 5G, а также космические, квантовые, гиперзвуковые и кибертехнологии.
Ранее стало известно о планах американских военных усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны из-за новых разработок «противников», в том числе гиперзвуковых ракет.