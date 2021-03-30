В США заявили об интересе к технологиям, способствующим достижению превосходства в киберпространстве

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Ксения Калинкина
В ВВС США заявили о заинтересованности в «инновационных технологиях следующего поколения», которые в перспективе могли бы оказать американской стороне содействие в вопросе достижения превосходства над противником в киберпространстве. С соответствующим запросом на получение информации от сторон, желающих принять участие в разработках, ознакомился RT.
В США заявили об интересе к технологиям, способствующим достижению превосходства в киберпространстве
  • Reuters

Как следует из документа, стратегическая концепция исследовательской лаборатории ВВС США о превосходстве в киберпространстве заключается в обеспечении успеха зависящих от кибертехнологий миссий (в воздухе, космосе и собственно киберпространстве).

«Цель данного общего объявления — разработка технологий следующего поколения, необходимых для реализации этой концепции. Они могут быть интегрированы и преобразованы в боевые возможности», — уточняется в тексте.

Так, Соединённые Штаты заинтересованы в инновациях, связанных в том числе с кибермоделированием, симуляцией и поддержкой процесса принятия решений в рамках военных миссий.

Средства для восстановления после нападений, методы защиты от нетрадиционных киберугроз и обеспечения безопасности данных в непроверенных средах также представляют интерес для Вашингтона.

Как предполагается, результаты работы подрядчиков будут использоваться в целях «обеспечения свободы операций в киберпространстве».

Предполагается, что в ближайшие шесть лет на эти исследования будет потрачено $975 млн.

В прошлом году в Пентагоне заявили, что США развернули свои «кибергруппы» по всему миру, «чтобы противостоять злоумышленникам в критически важных сетях».

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