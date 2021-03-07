Bloomberg сообщил о кибератаке на 60 тысяч организаций в мире
- © Andrew Brookes
- Gettyimages.ru
Источник заявил, что кибератака могла затронуть в большей мере предприятия малого и среднего бизнеса.
При этом компания Huntress, которая занимается вопросами кибербезопасности, сообщила, что хакеры пытались взломать системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых, а также одной компании по производству мороженого.
В статье также говорится, что к кибератаке могут быть причастны китайские хакеры.
В феврале прокуратура США обвинила троих граждан КНДР в киберпреступлениях и краже более $1,3 млрд у банков и компаний по всему миру.