Bloomberg сообщил о кибератаке на 60 тысяч организаций в мире

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Не менее 60 тыс. организаций в мире подверглись кибератаке в связи с уязвимостью в программном обеспечении Microsoft. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного американского чиновника, знакомого с делом.
Bloomberg сообщил о кибератаке на 60 тысяч организаций в мире
  • © Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

Источник заявил, что кибератака могла затронуть в большей мере предприятия малого и среднего бизнеса.

При этом компания Huntress, которая занимается вопросами кибербезопасности, сообщила, что хакеры пытались взломать системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых, а также одной компании по производству мороженого.

В статье также говорится, что к кибератаке могут быть причастны китайские хакеры.

В феврале прокуратура США обвинила троих граждан КНДР в киберпреступлениях и краже более $1,3 млрд у банков и компаний по всему миру.

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