США обвинили троих граждан КНДР в кибератаках и краже более $1,3 млрд

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Прокуратура США обвинила троих граждан КНДР в киберпреступлениях и краже более $1,3 млрд у банков и компаний по всему миру, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что хакеры, связанные с военной разведкой, проводили операции с 2014 по 2020 год.
США обвинили троих граждан КНДР в кибератаках и краже более $1,3 млрд
  • Reuters

В материале телеканала отмечается, что обвиняемые проводили кибератаки на киностудии и криптовалютных трейдеров с использованием сложных технологий, которые, как полагают представители служб национальной безопасности, подчеркивают статус Северной Кореи «как ведущей угрозы киберпреступности».

В декабре 2020 года Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на компании США. Обвинения предъявлены Чжу Хуа и Чжан Цзяньго.

По заявлению Вашингтона, они действовали от лица разведки КНР​​​ и взломали компьютеры более 45 организаций в 12 штатах Америки.

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