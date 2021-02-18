США обвинили троих граждан КНДР в кибератаках и краже более $1,3 млрд
- Reuters
В материале телеканала отмечается, что обвиняемые проводили кибератаки на киностудии и криптовалютных трейдеров с использованием сложных технологий, которые, как полагают представители служб национальной безопасности, подчеркивают статус Северной Кореи «как ведущей угрозы киберпреступности».
В декабре 2020 года Минюст США обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на компании США. Обвинения предъявлены Чжу Хуа и Чжан Цзяньго.
По заявлению Вашингтона, они действовали от лица разведки КНР и взломали компьютеры более 45 организаций в 12 штатах Америки.