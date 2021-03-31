В парламенте Швеции подняли вопрос о возможности закупок российской вакцины против COVID-19

Депутат парламента (риксдага) Швеции Матс Нордберг заявил, что в стране ощущается нехватка доз вакцины против коронавирусной инфекции. Принимая это во внимание, парламентарий поднял вопрос о возможности приобретения препаратов у России или Китая. С запросом Нордберга, направленным главе МИД Швеции Анн Линде, ознакомился RT.

Нордберг отметил, что Швеция по-прежнему «страдает от дефицита вакцин против COVID-19». При этом парламентарий не исключил, что возможность закупок российской вакцины по каналам ЕС будет затруднена.



Такое мнение он выразил на фоне заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «Москва более не считает, что у неё остались с Евросоюзом какие-либо отношения», говорится в документе. Однако для получения доступа к иностранным вакцинам Швеция «в основном действует именно по каналам ЕС», подчеркнул Нордберг.

«Вышесказанное о России в некоторых аспектах также касается и отношений Швеции с Китаем», — добавил депутат.

Учитывая неоднозначный характер взаимоотношений России с ЕС, а также Швеции с Китаем, Нордберг обратился к Линде с вопросом, как Стокгольму следует поступить в вопросе сотрудничества с Москвой и Пекином по вопросу приобретения вакцин против COVID-19.

«Считает ли министр, что... Швеция должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или её одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?» — говорится в его обращении.

Ранее глава МИД России заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом, поскольку они были уничтожены односторонними решениями Брюсселя. Тем не менее он подчеркнул, что Россия готова к восстановлению диалога на основе равноправия и баланса интересов.

2 февраля одно из крупнейших медицинских изданий The Lancet опубликовало материал, в котором говорилось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» обеспечивает полную защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Эффективность препарата, по словам экспертов, составляет 91,6%.