Лавров заявил о готовности России к равноправному диалогу с ЕС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова к равноправному диалогу с Евросоюзом, если Брюссель сочтёт целесообразным устранить аномалию в двусторонних отношениях.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

«Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев всё-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать», — цитирует Лаврова ТАСС.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что у России нет отношений с Евросоюзом, поскольку они были уничтожены Брюсселем. 

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