Лавров заявил о готовности России к равноправному диалогу с ЕС
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
«Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев всё-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать», — цитирует Лаврова ТАСС.
Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что у России нет отношений с Евросоюзом, поскольку они были уничтожены Брюсселем.