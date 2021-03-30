Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о сближении России и Китая для противодействия Западу. Боррель также отметил, что «экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада».

Об этом Боррель написал в своём блоге.

Он напомнил о недавней встрече министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств сообщили о намерении укрепить техническую независимость от западных стран и призвали не вмешиваться во внутренние дела Москвы и Пекина.

Также он заявил, что Москва и Пекин «используют очень похожий язык, говоря о Западе или США».

«Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом, поскольку они были уничтожены Брюсселем.