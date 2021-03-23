В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отношениях с ЕС

На данный момент Евросоюз не является близким партнёром России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнёром просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель — Москва», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, раньше ЕС и Россия развивали отношения по многим направлениям, однако они были прерваны по брюссельской инициативе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом, поскольку они были уничтожены Брюсселем.