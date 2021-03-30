В Европарламенте напомнили об эффективности «Спутника V»

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Европарламентарий от Франции Брис Ортефё обратил внимание на сроки регистрации в ЕС российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и напомнил о её эффективности. Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.
В Европарламенте напомнили об эффективности «Спутника V»
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Так, в запросе под заголовком «Экстренная регистрация и закупка вакцины «Спутник V» Ортефё упомянул о февральской публикации авторитетного научного журнала The Lancet.

Тогда в материале говорилось, что, согласно полученным в результате проведённых исследований данным, эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 91,6%.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Москва подала заявку на регистрацию вакцины в ЕС в феврале, напомнил европарламентарий.

В то же время он отметил, что ряд европейских государств к настоящему времени заключили соглашения на производство вакцины, созданной российскими специалистами.

«Соглашения о производстве заключены с Италией, Францией, Испанией и Германией. Ввиду медленных темпов поставок вакцин, о которых договорилась Еврокомиссия, российскую вакцину, одобренную в 54 странах (к моменту публикации число таких стран возросло до 57. — RT), уже заказали Венгрия, Чехия и Словакия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 19 марта заявила, что Германия готова заказать вакцину «Спутник V» и в том случае, если ЕС не станет её регистрировать», — уточнил Ортефё.

При этом, как отметил депутат, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон недавно заявил, что Евросоюзу «не нужен Спутник V».

Подобное высказывание политик допустил на фоне того, что в Европе происходят «существенные задержки поставок» вакцин и «вновь учащаются случаи инфицирования» коронавирусом, подчеркнул Ортефё.

Принимая во внимание вышесказанное, европарламентарий обратился к ЕК с вопросом, согласны ли там с утверждением Бретона. Также он поинтересовался, когда стоит ожидать решения EMA по российской вакцине.

«Идёт ли рассмотрение сроков введения вакцины («Спутник V». — RT) в оборот? Или после слов еврокомиссара Бретона этот процесс остановлен?» — спросил Ортефё.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Бретона.

В частности, дипломат выразила надежду, что отношение к «Спутнику V» со стороны Еврокомиссии не скажется на темпах рассмотрения внесённой Россией заявки на регистрацию вакцины EMA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить