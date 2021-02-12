В МУС призвали США нормализовать отношения с судом
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«Я призываю новую администрацию США нормализовать отношения с судом для поддержки глобальной борьбы с безнаказанностью. И я приветствую усилия, предпринятые в этом отношении», — сказал О Гон Квон, его слова приводит РИА Новости.
5 марта 2020 года апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане. США осудили эти планы.
После этого президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, в котором решили заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.
В ООН оценили указ США о санкциях против МУС. Председатель суда Чили Эбоэ-Осуджи заявил, что санкции являются формой принуждения.
В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против двух сотрудников МУС, ими оказались гражданин Гамбии Фату Бенсуда и гражданин Лесото Факисо Мочочоко.