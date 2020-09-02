США вводят санкции против сотрудников Международного уголовного суда

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Министерство финансов США заявило о введении санкций против двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС).
США вводят санкции против сотрудников Международного уголовного суда
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что под санкции подпали гражданин Гамбии Фату Бенсуда и гражданин Лесото Факисо Мочочоко, работающие в МУС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, в котором решили заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.

В ООН оценили указ США о санкциях против МУС. Сам председатель суда Чили Эбоэ-Осуджи заявил, что санкции являются формой принуждения.

5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане. США осудили эти планы.

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