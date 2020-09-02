США вводят санкции против сотрудников Международного уголовного суда
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что под санкции подпали гражданин Гамбии Фату Бенсуда и гражданин Лесото Факисо Мочочоко, работающие в МУС.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, в котором решили заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.
В ООН оценили указ США о санкциях против МУС. Сам председатель суда Чили Эбоэ-Осуджи заявил, что санкции являются формой принуждения.
5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане. США осудили эти планы.