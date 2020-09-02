Мосгорсуд оставил под арестом экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление ареста четырём бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Басманного суда оставлено без изменения», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экс-полицейские Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев останутся под арестом.

Ранее адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции по делу журналиста.

По его словам, в обвинение была добавлена статья об организованной группе.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения.