Мосгорсуд оставил под арестом экс-полицейских по делу Голунова

Короткая ссылка
Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление ареста четырём бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.  Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосгорсуд оставил под арестом экс-полицейских по делу Голунова
  • РИА Новости

«Постановление Басманного суда оставлено без изменения», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экс-полицейские Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев останутся под арестом.

Ранее адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции по делу журналиста.

По его словам, в обвинение была добавлена статья об организованной группе.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить