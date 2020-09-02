Адвокат: экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение бывшим сотрудникам полиции по делу журналиста Ивана Голунова. Как заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин, в обвинение добавлена статья об организованной группе.

По его словам, в материалах дела говорится, что «обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 35, пунктами «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК России (совершение преступления группой лиц; превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств с причинением тяжких последствий)».

Адвокат добавил, что считает такую квалификацию «законной, обоснованной и мотивированной».

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с журналиста были сняты все обвинения.

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, которые принимали участие в задержании Голунова.

7 августа сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, задержавших Голунова, завершено.