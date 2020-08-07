Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено

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Расследование уголовного дела в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, завершено. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Алексей Коврижкин.
Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
  • РИА Новости

«Нас официально уведомили об окончании следственных действий», — сказал защитник РИА Новости.

Ранее, как сообщил юрист, СК пришёл к выводу, что в деле Голунова не было заказчика: оперативные сотрудники подбросили ему наркотики, чтобы «повысить служебные показатели».

22 июля Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырём экс-полицейским и отправил ходатайство следствия на повторное рассмотрение в Басманный суд.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.

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