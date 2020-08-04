Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова
- РИА Новости
По его словам, следствие «не пыталось установить заказчика».
«Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения», — цитирует юриста ТАСС.
Ранее бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховец заявил, что намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении Голунова.
22 июля Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырём экс-полицейским и отправил ходатайство следствия на повторное рассмотрение в Басманный суд.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.
В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.