Адвокат: следствие не установило заказчика дела Голунова

Следственный комитет пришёл к выводу, что в деле журналиста Ивана Голунова не было заказчика, сообщил адвокат обвиняемого Игоря Ляховца.

По его словам, следствие «не пыталось установить заказчика».

«Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения», — цитирует юриста ТАСС.

Ранее бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховец заявил, что намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении Голунова.

22 июля Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырём экс-полицейским и отправил ходатайство следствия на повторное рассмотрение в Басманный суд.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.