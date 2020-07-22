Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.

«Мне кажется, дело уголовное незаконно прекращено, мои заявления там теряются, я буду писать в Генпрокуратуру», — приводит его слова в суде РИА Новости.

В среду, 22 июля, Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырём экс-полицейским и отправил ходатайство следствия на повторное рассмотрение в Басманный суд.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения.

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.