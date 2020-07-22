Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

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Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — огласила судья свой вердикт.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как он заявил, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест, остальным фигурантам продлили срок содержания под стражей до осени.

15 июля сообщалось, что Голунов подал иск на 5 млн рублей к полицейским, арестованным по уголовному делу о его незаконном задержании. 

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