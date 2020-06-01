Суд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова
- РИА Новости
Как ожидается, 2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайство СК о продлении срока их содержания под стражей до 7 сентября.
В конце января суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.
Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест.
Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
Позднее с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.