Суд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова

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Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырём бывшим московским полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт ТАСС.
Суд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова
  • РИА Новости

Как ожидается, 2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайство СК о продлении срока их содержания под стражей до 7 сентября.

В конце января суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

Позднее с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

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