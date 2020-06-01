Суд оставил в СИЗО экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырём бывшим московским полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт ТАСС.

Как ожидается, 2 июня Басманный суд рассмотрит ходатайство СК о продлении срока их содержания под стражей до 7 сентября.

В конце января суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Позднее Коновалов дал признательные показания и был переведён под домашний арест.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

Позднее с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.