В МУС прокомментировали указ США о санкциях против суда

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Председатель Международного уголовного суда (МУС) Чили Эбоэ-Осуджи прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении сотрудников МУС.
В МУС прокомментировали указ США о санкциях против суда
  • Reuters

Как он отметил в интервью газете El Pais, данные ограничения являются «формой принуждения».

«Я должен сказать, что я глубоко сожалею в связи с этими принудительными мерами, потому что Соединённые Штаты называют это санкциями, но здесь очень важна терминология: они являются формой принуждения», — отметил он.

По его словам, угроза ввести санкции против суда представляет собой «что-то невиданное». 

Председатель МУС также добавил, что ранее такие угрозы уже звучали со стороны помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Тогда мы им сказали, что уголовный суд является независимым», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, который решил заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.

В ООН оценили указ США о санкциях против МУС.

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