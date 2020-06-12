В ООН оценили указ США о санкциях против МУС
- Reuters
«Мы сожалеем о воздействии, которое эти меры могут оказать на расследования и судебные слушания, проводимые сейчас МУС», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Колвилл отметил, что у суда должна быть возможность рассматривать дела без давления и угроз.
По его словам, соответствующие ограничения со стороны США «оказывают влияние не только на официальных лиц МУС, но и на членов их семей».
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, который решил заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.