В ООН оценили указ США о санкциях против МУС

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС).
В ООН оценили указ США о санкциях против МУС
  • Reuters

«Мы сожалеем о воздействии, которое эти меры могут оказать на расследования и судебные слушания, проводимые сейчас МУС», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Колвилл отметил, что у суда должна быть возможность рассматривать дела без давления и угроз.

По его словам, соответствующие ограничения со стороны США «оказывают влияние не только на официальных лиц МУС, но и на членов их семей».

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, который решил заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.

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