В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок до конца 2021 года

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В Швеции запрещается разведение норок до конца 2021 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила министр сельского хозяйства Йенни Нильссон.
В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок до конца 2021 года
  • Reuters

«Сегодня мы можем объявить о решении приостановить в 2021 году процесс разведения норок. Цель — защитить здоровье животных и человека во время пандемии», — цитирует её ТАСС.

В ноябре сообщалось, что во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом на одной из звероферм, в связи с чем будет уничтожено 1 тыс. животных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об обнаружении инфицирования норок коронавирусом также в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

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