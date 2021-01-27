В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок до конца 2021 года
- Reuters
«Сегодня мы можем объявить о решении приостановить в 2021 году процесс разведения норок. Цель — защитить здоровье животных и человека во время пандемии», — цитирует её ТАСС.
В ноябре сообщалось, что во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом на одной из звероферм, в связи с чем будет уничтожено 1 тыс. животных.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об обнаружении инфицирования норок коронавирусом также в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.