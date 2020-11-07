ВОЗ сообщила о выявлении коронавируса у норок в шести странах

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в шести странах обнаружено инфицирование норок коронавирусом. Об этом говорится в информационном бюллетене организации.
ВОЗ сообщила о выявлении коронавируса у норок в шести странах
  • Reuters

«На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным ВОЗ, коронавирус передаётся норкам от заболевших людей. 

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что в стране будут уничтожены все норки после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусом.

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