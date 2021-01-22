Джонсон допустил более высокую летальность нового штамма коронавируса

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что впервые выявленный в королевстве новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 может приводить к более высокой смертности.
Джонсон допустил более высокую летальность нового штамма коронавируса
  • Reuters

Трансляция пресс-конференции по ситуации с коронавирусной инфекции в Великобритании ведётся в Twitter Джонсона.

«Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности», — сказал британский премьер.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Джонсон сообщил, что выявленный новый штамм вируса, вызывающего COVID-19, может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный.

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