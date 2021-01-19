Биолог спрогнозировала распространение «британского» штамма в России 

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что «британский» штамм COVID-19 к марту имеет шансы стать самым распространённым штаммом коронавируса в России.
Биолог спрогнозировала распространение «британского» штамма в России 
  • Reuters

«Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам в случае с новым штаммом контакты, которые по длительности раньше могли быть безопасными, теперь могут привести к инфицированию.

Она отметила, что новый штамм может распространяться как «снежный ком» и выразила надежду на помощь вакцинирования в борьбе с ним.

Ранее сообщалось, что в Марокко выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса.

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