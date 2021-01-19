В Марокко выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса

Министерство здравоохранения Марокко сообщило о выявлении на территории страны первого случая «британского» штамма коронавируса.

Как сообщает ТАСС, штамм был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца, который прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель.

У инфицированного не наблюдается каких-либо симптомов. Он находится в Касабланке, помещен в изоляцию.

По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тысяч.

Со 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 7 977 человек, выздоровели более 435 тысяч пациентов.

Марокканские власти продлили до 10 февраля 2021 года режим чрезвычайного санитарного положения.