«Британский» штамм COVID-19 может стать доминирующим в США к марту

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Новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании, может стать доминирующим в США к марту.
«Британский» штамм COVID-19 может стать доминирующим в США к марту
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается, что смоделированная траектория этого варианта в США свидетельствует о возможности быстрого роста числа заболеваний в начале 2021 года.

Уточняется, что на момент 13 января в США было зарегистрировано приблизительно 76 случаев заболевания «британским» штаммом коронавируса.

Ранее Россия продлила до 23:59 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией. 

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