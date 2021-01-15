В ООН считают, что мир после пандемии не будет прежним

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После пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир ожидают перемены, считает руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая.
В ООН считают, что мир после пандемии не будет прежним
  • Reuters

Об этом она рассказала в ходе дискуссии «Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?» в рамках Гайдаровского форума.

«Уже никто не верит, что после пандемии мир вернётся в прежнее состояние, это уже нереалистично», — цитирует представителя ООН ТАСС.

Она отметила, что ещё до пандемии коронавируса мир переживал трансформацию.

«Это не просто трансформация рядового уровня, это изменения, которые происходят раз в несколько столетий. Мир живёт сейчас в эту трансформационную эпоху. Пандемия, с одной стороны, ускорила этот переход, с другой — подсветила вызовы и измерения новой социально-экономической формации», — пояснила Валовая.

При этом она добавила, что пока неясно, каким будет новое состояние мира.

«Будет ли больше национализма и опоры на собственные силы в экономических и социальных моментах или будет больше сотрудничества и интеграции... История учит, что после вызовов человечество принимало всегда верное решение, как, например, создание ООН и европейских экономических сообществ... если есть общий враг, люди соглашаются на объединение» — заключила руководитель штаб-квартиры ООН.

В декабре в ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году.

Генсекретарь организации Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны.

По его словам, COVID-19 стал «пятым всадником Апокалипсиса»Другими «всадниками Апокалипсиса» в современном мире, по мнению Генсека ООН, являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

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