Генсек ООН заявил о риске сильнейшей глобальной рецессии за 80 лет

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на форуме Нобелевской премии предупредил, что мир ожидает крупнейший экономический кризис за 80 лет.
Генсек ООН заявил о риске сильнейшей глобальной рецессии за 80 лет
  • Reuters

Гутерреш подчеркнул, что социальный и экономический ущерб от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает расти.

«Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причинённый вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — отметил он.

По его словам, в мире растёт уровень крайней бедности и угрозы голода.

Ранее в ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году.

Гутерреш, в свою очередь, заявил, что конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны.

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