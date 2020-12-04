В ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году

Короткая ссылка
Мир может столкнуться в 2021 году с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
В ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году
  • © Ludovic MARIN / AFP

По его словам, за последние четыре года (в основном из-за вооружённых конфликтов) число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 млн до 135 млн, а из-за пандемии оно увеличилось до 270 млн.

Как отметил Бизли, исходя из того, что мы видим на данном этапе, следующий год будет «буквально катастрофическим».

«Сейчас мы буквально смотрим в 2021 год, который станет годом самого серьёзного гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединённых Наций», — цитирует главу ВПП РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что кризис, вызванный распространением коронавируса, далёк от завершения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить