Путин отметил беспрецедентный масштаб связанных с пандемией проблем
- РИА Новости
«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии ещё не знал», — сказал Путин.
Он отметил, что пандемия унесла сотни тысяч жизней, и миллионы людей по всему миру лишились своих доходов.
«Главным риском остаётся массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что роль G20 состоит в том, чтобы не допустить подобного развития событий.
Ранее Путин в ходе выступления на саммите АТЭС заявил, что из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц десятки миллионов человек в мире рискуют оказаться за чертой бедности.