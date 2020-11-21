Путин отметил беспрецедентный масштаб связанных с пандемией проблем

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Масштаб проблем, с которыми столкнулся мир в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, является беспрецедентным, отметил президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20.
Путин отметил беспрецедентный масштаб связанных с пандемией проблем
  • РИА Новости

«Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии ещё не знал», — сказал Путин.

Он отметил, что пандемия унесла сотни тысяч жизней, и миллионы людей по всему миру лишились своих доходов.

«Главным риском остаётся массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — добавил российский лидер.

Он подчеркнул, что роль G20 состоит в том, чтобы не допустить подобного развития событий.

Ранее Путин в ходе выступления на саммите АТЭС заявил, что из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц десятки миллионов человек в мире рискуют оказаться за чертой бедности.

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