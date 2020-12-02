Гутерреш назвал кризис 2020 года крупнейшим со Второй мировой войны
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«2020 год не был похож ни на один другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны», — сказал он.
In 2020, conflict, climate change and #COVID19 have created the greatest humanitarian challenge since the Second World War.— António Guterres (@antonioguterres) December 1, 2020
Together we must continue to support those at greatest risk in these unprecedented times. https://t.co/AEbjqKKdOU#InvestInHumanitypic.twitter.com/qEc9DvRiw1
По словам Генсека ООН, в мире удвоилось число людей, столкнувшихся с угрозой голода, а «уровень крайней нищеты вырос впервые за 22 года».
В связи с этим он призвал все страны к мобилизации для помощи нуждающимся.
«Нам нужно $35 млрд, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении», — подчеркнул Гутерреш.
Он также призвал все стороны конфликтов «и тех, кто имеет на них влияние», заключить перемирие.
Ранее Гутерреш призвал страны G20 предоставить $28 млрд на инициативу по борьбе с пандемией коронавируса.
По его словам, COVID-19 стал «пятым всадником Апокалипсиса». Другими «всадниками Апокалипсиса» в современном мире, по мнению Генсека ООН, являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.