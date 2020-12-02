Гутерреш назвал кризис 2020 года крупнейшим со Второй мировой войны

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что гуманитарный кризис 2020 года, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вооружёнными конфликтами и изменением климата, стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.
Гутерреш назвал кризис 2020 года крупнейшим со Второй мировой войны
  • © REUTERS/Mike Segar

«2020 год не был похож ни на один другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны», — сказал он.

По словам Генсека ООН, в мире удвоилось число людей, столкнувшихся с угрозой голода, а «уровень крайней нищеты вырос впервые за 22 года».

В связи с этим он призвал все страны к мобилизации для помощи нуждающимся.

«Нам нужно $35 млрд, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении», — подчеркнул Гутерреш.

Он также призвал все стороны конфликтов «и тех, кто имеет на них влияние», заключить перемирие.

Ранее Гутерреш призвал страны G20 предоставить $28 млрд на инициативу по борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, COVID-19 стал «пятым всадником Апокалипсиса». Другими «всадниками Апокалипсиса» в современном мире, по мнению Генсека ООН, являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

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