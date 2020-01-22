Генсек ООН заявил о приходе в мире новых «всадников апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «мир приближается к точке невозврата» и четыре новых «всадника апокалипсиса» уже появились.

По его словам, данными «всадниками» в современном мире являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырёх «всадников» — четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века», — цитирует Гутерреша ТАСС.

Как он отметил, геополитическая напряжённость уже привела к возросшему числу терактов в мире и росту ядерной угрозы, а климатические изменения грозят миллионам видов живых существ вымиранием в ближайшее время.

«Третий всадник — это глубокое и растущее глобальное недоверие... Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трёх живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам. Женщины требуют равенства прав и свободы от насилия и дискриминации», — указал генсек.

Технологии же, которые являются четвёртым «всадником», по словам Гутерреша, несут миру благо, но злоупотребления ими приводят к тому, то с их помощью совершаются преступления, разжигается ненависть и распространяется недостоверная информация.

В августе 2019 года Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.