Глава ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

Об этом говорится на сайте международной организации.

Как отметил Гутерреш, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015—2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO₂ существовал 3—5 млн лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 м выше», — сказал он.

Вместе с этим Гутерреш рассказал ещё и о стремительном таянии ледников в Гренландии, а также о природных пожарах в Сибири, на Аляске и в Амазонии в июне и июле этого года, которые привели к выбросам больших объёмов углекислого газа в атмосферу.

«Всё происходящее — это чрезвычайная климатическая ситуация... Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 °С до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», — отметил Генсек ООН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подарил лидерам стран «Большой семёрки» наручные часы, сделанные из переработанного пластика, который был собран в океанах.

В ноябре 2018 года в США опубликовали новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.