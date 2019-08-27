Глава ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете
- Reuters
Об этом говорится на сайте международной организации.
Как отметил Гутерреш, июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, а 2015—2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.
«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO₂ существовал 3—5 млн лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 м выше», — сказал он.
Вместе с этим Гутерреш рассказал ещё и о стремительном таянии ледников в Гренландии, а также о природных пожарах в Сибири, на Аляске и в Амазонии в июне и июле этого года, которые привели к выбросам больших объёмов углекислого газа в атмосферу.
«Всё происходящее — это чрезвычайная климатическая ситуация... Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 °С до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», — отметил Генсек ООН.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подарил лидерам стран «Большой семёрки» наручные часы, сделанные из переработанного пластика, который был собран в океанах.
В ноябре 2018 года в США опубликовали новый климатический отчёт федерального правительства, в котором говорится, что изменение климата является причиной участившихся лесных пожаров и ураганов в стране.