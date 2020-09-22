Генсек ООН назвал коронавирус «пятым всадником Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является «пятым всадником Апокалипсиса».

Отмечается, что Гутерреш назвал пандемию «пятым всадником Апокалипсиса» в своей речи на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы переживаем решающий момент... Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше», — цитирует его ТАСС.

В январе Генсек ООН уже заявлял о приходе четырёх «всадников Апокалипсиса». Пятый же, по его словам, пребывал в тени в то время.

«Однако пятый всадник скрывался в тени... С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который присоединился к четырём другим и увеличил разрушительную силу каждого из них», — подчеркнул он.

Как отметил Гутерреш, теперь мир пытается справиться одновременно с целым рядом проблем, включая кризис здравоохранения, падение экономики, безработицу и угрозу прав человека.

Ранее американские медики спрогнозировали в США «апокалиптическую осень» из-за усиления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.