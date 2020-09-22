Американские медики предрекли «апокалиптическую осень» в США

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Американские медики спрогнозировали в США «апокалиптическую осень» из-за усиления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Американские медики предрекли «апокалиптическую осень» в США
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

По мнению специалистов, это связано с игнорированием людьми масок и открытием учебных заведений.

«С сожалением вынужден говорить, что нас может ждать апокалиптическая осень», — заявил доктор Питер Хотез, декан кафедры тропической медицины Университета Бэйлор.

По его словам, данный прогноз связан с тем, что вновь открываются «школы и колледжи в местах с большим числом случаев» заболевания, а также из-за бездействия американских федеральных властей, которые «не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности».

Отмечается, что подобного же мнения придерживается и Джоанна Мараззо, директор отделения инфекционных заболеваний Университета Алабамы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре.

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