Американские медики предрекли «апокалиптическую осень» в США
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
По мнению специалистов, это связано с игнорированием людьми масок и открытием учебных заведений.
«С сожалением вынужден говорить, что нас может ждать апокалиптическая осень», — заявил доктор Питер Хотез, декан кафедры тропической медицины Университета Бэйлор.
По его словам, данный прогноз связан с тем, что вновь открываются «школы и колледжи в местах с большим числом случаев» заболевания, а также из-за бездействия американских федеральных властей, которые «не говорят людям носить маски и соблюдать другие предосторожности».
Отмечается, что подобного же мнения придерживается и Джоанна Мараззо, директор отделения инфекционных заболеваний Университета Алабамы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре.