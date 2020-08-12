Генсек ООН перечислил главные угрозы для мира в условиях пандемии

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Пандемия коронавируса приводит к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН перечислил главные угрозы для мира в условиях пандемии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», — цитирует ТАСС Гутерреша.

По его словам, пандемия может привести к эрозии общественного доверия.

Он отметил углубление социального неравенства из-за экономического кризиса.

Также Гутерреш упомянул возможность злоупотреблений властью в условиях пандемии.

Ранее Гутерреш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой США, призвал мир отказаться от ядерного оружия.

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