Генсек ООН перечислил главные угрозы для мира в условиях пандемии

Пандемия коронавируса приводит к снижению доверия людей к общественным институтам, углублению экономического неравенства и злоупотреблению властью, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», — цитирует ТАСС Гутерреша.

По его словам, пандемия может привести к эрозии общественного доверия.

Он отметил углубление социального неравенства из-за экономического кризиса.

Также Гутерреш упомянул возможность злоупотреблений властью в условиях пандемии.

Ранее Гутерреш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой США, призвал мир отказаться от ядерного оружия.