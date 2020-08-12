Генсек ООН перечислил главные угрозы для мира в условиях пандемии
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«Оглядывая горизонт, я вижу три главные угрозы», — цитирует ТАСС Гутерреша.
По его словам, пандемия может привести к эрозии общественного доверия.
Он отметил углубление социального неравенства из-за экономического кризиса.
Также Гутерреш упомянул возможность злоупотреблений властью в условиях пандемии.
Ранее Гутерреш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой США, призвал мир отказаться от ядерного оружия.