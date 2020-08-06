Генсек ООН вновь призвал мир отказаться от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой США, призвал мир отказаться от ядерного оружия.

Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении.

«С самых первых дней своего существования Организация Объединенных Наций признала необходимость полного уничтожения ядерного оружия. Но эта цель всё ещё не достигнута», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что договоры по контролю над ядерным оружием, заключённые в прошлом, в настоящий момент находятся под угрозой ликвидации.

«Я вновь повторяй свою призыв к государствам вернуться к общему видению и на общую тропу, ведущую к полному отказу от ядерного оружия», — указал Гутерреш.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риски ядерного противостояния в последнее время возросли, ситуация в сфере безопасности деградирует.