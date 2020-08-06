Генсек ООН вновь призвал мир отказаться от ядерного оружия
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Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении.
«С самых первых дней своего существования Организация Объединенных Наций признала необходимость полного уничтожения ядерного оружия. Но эта цель всё ещё не достигнута», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что договоры по контролю над ядерным оружием, заключённые в прошлом, в настоящий момент находятся под угрозой ликвидации.
«Я вновь повторяй свою призыв к государствам вернуться к общему видению и на общую тропу, ведущую к полному отказу от ядерного оружия», — указал Гутерреш.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риски ядерного противостояния в последнее время возросли, ситуация в сфере безопасности деградирует.