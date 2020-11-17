Генсек ООН призвал G20 выделить $28 млрд на вакцинацию от коронавируса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 предоставить $28 млрд на инициативу по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.
Генсек ООН призвал G20 выделить $28 млрд на вакцинацию от коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Теперь G20 необходимо увеличить амбиции и принять более смелые меры, чтобы позволить развивающимся странам эффективно противостоять кризису и не допустить превращения глобальной рецессии в глобальную депрессию», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Генсек ООН подчеркнул, что необходимо «устранить нехватку средств в $28 млрд, которые необходимы для финансирования Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator. — RT)».

Уточняется, что данная инициатива направлена на наращивание производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

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