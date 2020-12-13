В ВОЗ сравнили ситуацию с распространением коронавируса с войной
- Reuters
«Это война между человечеством и миром вирусов», — приводит РИА Новости её слова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны.
По его словам, COVID-19 стал «пятым всадником Апокалипсиса». Другими «всадниками Апокалипсиса» в современном мире, по мнению Генсека ООН, являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.