В ВОЗ сравнили ситуацию с распространением коронавируса с войной

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Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 можно назвать войной между человечеством и миром вирусов, отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ сравнили ситуацию с распространением коронавируса с войной
  • Reuters

«Это война между человечеством и миром вирусов», — приводит РИА Новости её слова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в ООН предрекли тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис в 2021 году.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны.

По его словам, COVID-19 стал «пятым всадником Апокалипсиса»Другими «всадниками Апокалипсиса» в современном мире, по мнению Генсека ООН, являются геополитическая напряжённость, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

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