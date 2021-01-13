Замглавы ЕК выразила опасения из-за блокировки Трампа IT-компаниями

Замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова считает, что технологические гиганты могут представлять угрозу свободе слова в свете недавней блокировки президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

В интервью POLITICO Brussels Playbook Йоурова отметила, что «основное внимание сейчас сосредоточено на роли крупных технологических компаний».

«Тот факт, что они могут заставить замолчать действующего президента США, основываясь на неясных критериях и без надзора, может представлять опасность для свободы слова», — сказала замглавы ЕК.

По её словам, даже учитывая «безответственное подстрекательство президента Трампа» во время беспорядков в Капитолии, «продолжать в том же духе нельзя».

Она также выступила за более жёсткое регулирование работы технологических компаний и повышение их ответственности.

Ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после того, как президент прокомментировал беспорядки в Капитолии. Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова».

Кроме того, аккаунт Трампа деактивировали видеостриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, и Snapchat. Помимо этого о продлении блокировки аккаунтов президента США в соцсетях Facebook и Instagram объявил Марк Цукерберг.

После этого интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо заблокировал работу Facebook и Twitter в своих сетях за то, что компания «занимается цензурой».